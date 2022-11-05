السويد تعلن أنها لم تعد تدعم المليشيات الكردية في سوريا

قال وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، إن حكومة بلاده الجديدة لم تعد تدعو إلى دعم غير مشروط للمليشيات الكردية في سوريا- وحدات حماية الشعب (YPG) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

وأضاف الوزير، في مقابلة مع الإذاعة السويدية اليوم السبت عشية زيارة رئيس وزراء بلاده أولف كريسترسون لأنقرة في 8 نوفمبر الذي سيجري مفاوضات مع الجانب التركي حول انضمام المملكة إلى الناتو: "هناك اتصالات وعلاقات وثيقة بين هاتين المنظمتين وحزب العمال الكردستاني، الموجود في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. نحن يهمنا عدم وجود اتصالات غامضة [مع هاتين المنظمتين من جانب المملكة]. - من المهم أن تحافظ السويد على مسافة بعيدة مع هذه المنظمات. نحن بحاجة الى علاقات جيدة مع تركيا".

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن وحدات حماية الشعب، هي فصائل مسلحة كردية غير معترف بها من قبل الحكومة السورية، وتشكل قواتها العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وهي تحظى بدعم عسكري أمريكي. وقد أنشئت هذه الوحدات في سنة 2014 بوصفها الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني.

المصدر: تاس