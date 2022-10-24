سوريا.. مظاهرات في دير الزور شرق البلاد تطالب بطرد "قسد"

ذكرت وكالة "سانا" أن أهالي قرى وبلدات عدة في ريف دير الزور شمال شرقي البلاد تظاهروا احتجاجا على "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وطالبوا بطردها من مناطقهم.

وقالت الوكالة إن أهالي قرى وبلدات عدة في ريف دير الزور الغربي والشرقي تظاهروا احتجاجا على "ممارسات وجرائم" القوات، وطالبوا بطرد "قسد" بسبب "ممارساتها الوحشية" ومصادرتها ممتلكاتهم وأرزاقهم، واختطاف المئات من أبنائهم. حسب الوكالة.

ونقلت "سانا" عن مصادر من دير الزور أن الاحتجاجات شهدتها قرى وبلدات: "حوايج ذياب جزيرة وحوايج بومصعة وقرية ام مدفع بريف دير الزور الغربي، لتتسع لاحقا إلى قرى في الريف الشرقي".

وأضافت المصادر أن المحتجين قطعوا الطرق بالإطارات المشتعلة والحجارة، ورددوا هتافات مطالبة بالإفراج عن المدنيين المختطفين من سجون "قسد" التي استقدمت تعزيزات من أجل قمع وتفريق المتظاهرين.

المصدر: "سانا"