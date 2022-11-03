العراق.. السوداني يتلقى دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني استقبل ، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد باتريك دوريل والوفد المرافق له، وتلقى دعوة رسمية لزيارة باريس.

وقال المكتب إن الوفد حمل رسالة من ماكرون إلى السوداني، "تضمنت التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية والسعي إلى تطوير التعاون والشراكة بين البلدين"، كما تضمنت دعوة السوداني لزيارة فرنسا، ووعد السوداني "بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة".

إقرأ المزيد

وحسب بيان المكتب الإعلامي فقد أكد اللقاء "ضرورة مواصلة التعاون المتبادل وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين"، وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء العراقي على "أهمية التعاون مع الجانب الفرنسي في المساعدة باستعادة الأموال العراقية المسروقة، والإسهام في تطوير قدرات المحققين في هيئة النزاهة، كذلك التعاون في مجال دعم القطاع الصحي بالعراق".

ونقلت الوكالة عن دوريل، تأكيد مشاركة فرنسا في "قمّة بغداد" المزمع عقدها في الأردن نهاية العام الحالي، كما أكد أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينوي زيارة العراق قريبا".

المصدر: RT