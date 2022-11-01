في أول مؤتمر صحفي له.. رئيس وزراء العراق يأمل باستكمال المحادثات السعودية الإيرانية

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه يأمل خلال فترة ولايته مواصلة استضافة محادثات السعودية وإيران في العراق

وفي أول مؤتمر صحفي له منذ حصول حكومته على ثقة البرلمان، الخميس الماضي، أضاف السوداني أن إدارته تلقت مؤشرات على الاهتمام بمواصلة بغداد تسهيل الحوار بين الرياض وطهران.

وقال: "طلب منا الاستمرار" دون خوض في التفاصيل.

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وكان العراق استضاف جولات عديدة من المحادثات المباشرة بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين، منذ العام الماضي، رغم أن المحادثات لم تسفر حتى الآن عن نتائج تذكر.

المصدر: "أ ب"