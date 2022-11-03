ملك البحرين: مملكتنا لن تتأخر عن القيام بأي دور في إنهاء الحرب في أوكرانيا

دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الدول الكبرى لبذل جهودها لوقف النزاع في أوكرانيا، مؤكدا أن البحرين لن تتأخر عن القيام بأي دور في هذا الاتجاه.

وقال الملك أثناء استقباله بابا الفاتيكان فرنسيس بقصر الصخير الملكي، يوم الخميس، إن مملكة البحرين "تؤكد دوما على أهمية الشراكة الدولية التي تعتمد الحوار الدبلوماسي والسبل السلمية كمدخل لإنهاء الحروب والنزاعات، وتنتهج سبل التآخي والتفاهم واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وتابع: "وفي هذا السياق ندعو الدول الكبرى إلى العمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين، كما وندعو على وجه الخصوص، إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية وبدء المفاوضات الجادة بين الطرفين، ولن تتأخر مملكة البحرين عن القيام بأي دور في هذا المجال".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "مثل هذه الشراكات الدولية الفاعلة ستسهم، دون شك، في قيام الدول العظمى بمراجعة وتجديد التزاماتها تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتفادي التصعيد وتجنب المواجهات، وبإعادة توجيه الجهود العالمية للتصدي لموجات الفكر المتطرف، وبالعمل المشترك والمنسجم على معالجة أي مشكلات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية من منظور إنساني جامع يضع في اعتباره حفظ المصالح العالمية وخير الإنسان واستقرار البشرية".

وأشار إلى أن ذلك "يتطلب تحديث وتطوير النظام الدولي ليكون أكثر عدالة ومساواة وإنصافا لجميع الأمم والشعوب".

المصدر: وكالة أنباء البحرين