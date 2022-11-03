تونس.. أحكام بالسجن ضد 12 أمنيا في قضية عمر العبيدي

ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية مساء يوم الخميس، أن القضاء أصدر أحكاما بالسجن في حق 12 أمنيا في قضية وفاة محب النادي الإفريقي عمر العبيدي في مارس 2018.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة ببن عروس عمر حنين، في تصريح لموزاييك، أن الدائرة الجناحية بالمحكمة قضت ابتدائيا حضوريا بالسجن مدة عامين اثنين في حق 12 أمنيا متهمين بـ"القتل على وجه الخطأ" في قضية العبيدي.

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وأضاف حنين أنه تقرر الحكم بعدم سماع الدعوى في حق أمنيين اثنين، مع حفظ الحق في الدعوى المدنية لورثة عمر العبيدي ورفض للدعاوى المدنية الأخرى.

وتعليقا على الحكم الصادر، أفاد المحامي التومي بن فرحات عضو هيئة الدفاع عن عمر العبيدي بأنّ الهيئة قررت استئناف الحكم الابتدائي.

وقال إن الحكم صدر في حقهم ووجهت لهم تهمة القتل على وجه الخطأ، وفي المقابل تم رفض توجيه تهمة عدم إنجاد شخص في حالة خطر والتي تستوجب عقوبة تصل إلى 5 سنوات مع واجب التشديد بالنسبة للأمنيين.

وأشار بن فرحات إلى استياء هيئة الدفاع عن "شهيد الملاعب" من الاكتفاء بعقوبة لا تتجاوز السنتين في حق الأمنيين، مضيفا سنتجه إلى الاستئناف وإلى آخر رمق ولن نتنازل عن حق العبيدي.

وصرح بأن الحكم الصادر اليوم هو خطوة صغيرة من أجل كشف الحقيقة وإظهار العدالة كاملة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمنيين المتهمين في قضية وفاة عمر العبيدي هم 14 أمنيا محالون بحالة سراح.

وكان النادي الإفريقي، قد أعلن في بيان الأربعاء، أنه ينتظر "قرارا عادلا ومنصفا في ملف شهيد الملاعب عمر العبيدي".

وكانت والدة عمر العبيدي قد وجهت رسالة إلى الرئيس قيس سعيد تضمنت تذكيرا بطول الإجراءات القضائية المتعلقة بملف ابنها، وطلبت منه التدخل لإيجاد حل خصوصا في ظل المداخلات المتكررة للرئيس لحلحلة العديد من المشاكل والقضايا التي شغلت الرأي العام، حسب ما جاء في الرسالة.

المصدر: "موزاييك"