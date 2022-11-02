الدفاع الروسية: الجيش السوري تصدى لمحاولة المسلحين التسلل من المنطقة تحت السيطرة الأمريكية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الجيش السوري تصدى لمحاولة المسلحين التسلل من المنطقة تحت سيطرة الولايات المتحدة بجنوب سوريا إلى الأراضي تحت سيطرة الحكومة السورية.

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وجاء في بيان لنائب رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء أوليغ يغوروف، يوم الأربعاء، أن "مجموعة من المسلحين على متن سيارتي بيك أب و3 دراجات نارية حاولت التسلل إلى خارج المنطقة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن "وحدات القوات الحكومية السورية تصدت لهذا الهجوم بنجاح".

وأشار المركز الروسي إلى أن عسكريا سوريا واحدا أصيب بجروح جراء الاشتباك.

المصدر: تاس