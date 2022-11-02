وزير الخارجية السعودي: نؤكد على أهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الرياض تؤكد على أهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن.

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال كلمته بالقمة العربية: "العديد من دولنا العربية تواجه تحديات تلقي بظلالها على أمن الدول وأمنها وتطال المنطقة".

وتابع: "نشدد على أهمية التنسيق بين دولنا العربية لتعزيز أمننا الوطني والإقليمي".

وأردف بن فرحان: "نؤكد حرصنا على أمن سوريا واستقرارها وندعم جميع الجهود الرامية لحل الأزمة هناك".

واستطرد: "حل الخلاف بين الأشقاء في ليبيا ينبع من الداخل الليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية".

المصدر: وكالات