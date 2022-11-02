وزير الخارجية السعودي: نؤكد على أهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3h5
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الرياض تؤكد على أهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن.
وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال كلمته بالقمة العربية: "العديد من دولنا العربية تواجه تحديات تلقي بظلالها على أمن الدول وأمنها وتطال المنطقة".
وتابع: "نشدد على أهمية التنسيق بين دولنا العربية لتعزيز أمننا الوطني والإقليمي".
وأردف بن فرحان: "نؤكد حرصنا على أمن سوريا واستقرارها وندعم جميع الجهود الرامية لحل الأزمة هناك".
واستطرد: "حل الخلاف بين الأشقاء في ليبيا ينبع من الداخل الليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية".
المصدر: وكالات