البرهان أمام القادة العرب: جاهزون لتحقيق الشعار القديم المتجدد ليكون السودان سلة غذاء العالم

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في كلمة أمام القادة العرب خلال قمة جامعة الدول العربية، إن السودان جاهز لتحقيق الشعار القديم المتجدد ليكون سلة غذاء العالم.

وأكد البرهان في كلمته اليوم الأربعاء، أن نداء السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي يظل مفتوحا للحكومات العربية.

وتطرق البرهان إلى الوضع السياسي الداخلي الذي مر به السودان، مشيرا إلى أن بلاده "تمر بمرحلة انتقالية استثنائية، ونحن مستعدون لتوفير فرص نجاح الحوار الوطني".

كما أعرب عن أمله في أن يؤدي الحوار إلى تشكيل حكومة سودانية كفاءات وطنية تكون مقبولة محليا ودوليا وتهيئ البلاد لانتخابات حرة.

المصدر: RT + وكالات