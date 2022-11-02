ميقاتي: اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل مستمر حتى مع فوز نتنياهو

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مستمر حتى مع فوز رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، في الانتخابات.

وقال ميقاتي إن "الضمانات الأمريكية تعني أن لبنان غير خائف من احتمال إلغاء اتفاق الحدود البحرية، إذا فاز نتنياهو في الانتخابات".

وكان نتنياهو هدد يوم الاثنين، بإلغاء الاتفاق الذي وصفه بأنه "اتفاق استسلام آخر"، في حال فاز في الانتخابات، وقال: "سأتعامل معه (الاتفاق) تماما كما تعاملت مع اتفاق أوسلو".

المصدر: RT + وسائل إعلامية لبنانية