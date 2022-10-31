 
مباشر

مصدر إعلامي: الجزائر تتجه لتوقيع صفقة أسلحة ضخمة مع روسيا

أخبار العالم العربي

مصدر إعلامي: الجزائر تتجه لتوقيع صفقة أسلحة ضخمة مع روسيا
Globallookpress Russian Ministry of Defence
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2zs

قالت مصادر إعلامية إن الجزائر ستوقع عقدا ضخما مع روسيا لتوريد أسلحة بقيمة تتراوح مابين 12-17 مليار دولار.

وذكرت صحيفة Africa Intelligence أن مفاوضات تجري الآن حول إبرام اتفاقية إطارية بشأن الإمدادات العسكرية الروسية للسنوات العشر القادمة، والتي ستأتي في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو ديسمبر المقبل.

إقرأ المزيد
الحاضرون الجدد والغائبون الكبار في قمة
الحاضرون الجدد والغائبون الكبار في قمة "لم الشمل" العربي بالجزائر

وتهتم القيادة العسكرية الجزائرية بشكل خاص بالحصول على غواصات وطائرات "سو-57" و"سو-34" و"سو-30" إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الجديدة مثل "إس-400" و"فايكينغ" و"أنتيي-4000" (نسخة التصدير من "إس-300 في4").

كما تجري المناقشات في وقت يمكن أن تزيد فيه الميزانية العسكرية الجزائرية (وفقا لمشروع قانون المالية لعام 2023) بنسبة 130%، لتبلغ 22.6 مليار دولار، وهو ما سيجعلها الميزانية الأكبر في إفريقيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا