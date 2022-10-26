العراق.. اكتشاف جداريات أثرية في الموصل تعود إلى 2700 عام

عثر علماء آثار في شمال العراق الأسبوع الماضي على نقوش حجرية عمرها 2700 عام لمشاهد حرب وأشجار من الإمبراطورية الآشورية.

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واكتشف فريق خبراء في الموصل النقوش على ألواح رخام، حيث يعمل الفريق على ترميم موقع بوابة المسقى التي اجتاحها تنظيم "داعش" في 2016.

وأوضح مدير أعمال الترميم فاضل محمد أن الفريق فوجئ باكتشاف "8 منحوتات جدارية بها نقوش ورسوم زينة وكتابات"، لافتا إلى أن "الكتابات تظهر أن هذه الجداريات بنيت أو صنعت خلال عهد الملك سنحاريب"، في إشارة إلى ملك الإمبراطورية الآشورية الجديدة الذي حكم من 705 إلى 681 قبل الميلاد.

وكانت بوابة المسقى واحدة من أكبر بوابات نينوى، المدينة الآشورية القديمة من هذه المنطقة التاريخية لبلاد ما بين النهرين، إذ يظهر في المنحوتات المكتشفة مقاتل يستعد لإطلاق سهم بينما تظهر أشجار النخيل على منحوتات أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم "داعش" اجتاح مساحات شاسعة من العراق وسوريا في 2014 وشن حملة تدمير ممنهج على مواقع أثرية لا تقدر بثمن في الدولتين، حيث خرب المتطرفون متاحف ودمروا مواقع أثرية مهمة في سعيهم لمحو التاريخ.

المصدر: "أ ب"