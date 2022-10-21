العراق يتسلم من تركيا 6 قطع أثرية بينها نقود ذهبية وتمثال

تسلم العراق 6 قطع أثرية تم ضبطها في مدينة إسطنبول التركية في حوزة أحد جامعي المقتنيات، استحوذ عليها في مزاد علني خارج البلاد.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن "القائم بالأعمال المؤقت لجمهورية العراق في أنقرة المستشار خليل إبراهيم محمود، تسلم من مدير عام دائرة التراث والمتاحف التركي كوكهان يازدن،، خمس عملات ذهبية تعود للعصر العباسي، وقطعة تمثال تعود للعصر السومري عليها نقوش سومرية، تم ضبطها من قبل السلطات التركية في اسطنبول، بحوزة أحد جامعي المقتنيات حصل عليها في مزاد علني خارج البلاد".

وأضاف البيان أنه "بعد إجراء التحري والتحقيق من قبل السلطات التركية المختصة أظهرت أن القطع الأثرية الستة تعود للعراق وجرى تهريبها إلى خارجه بطرق غير شرعية".

ونقل البيان عن القائم بالأعمال خلال كلمة له في مراسم التسليم التي جرت في مديرية المتاحف الأثرية في إسطنبول، أن "هذه القطع كانت محفوظة لدى السلطات التركية، وتم التأكد من عائديتها إلى العراق من خلال لجنة مختصة من الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، إضافة إلى لجنة من الباحثين الأتراك في متحف إسطنبول".

بينما ذكر المستشار القانوني في السفارة علي حمزة سعيد، أن بلاده ستواصل جهودها "لاسترداد كل القطع الإثارية المسروقة وبالطرق القانونية".

وأشار إلى "توقيع وثيقة تعاون مشترَكة بين السفارة ودائرة التراث والمتاحف التركية".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)