الأردن يدين بشدة حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية

دان الأردن بشدة حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة التي أدت فجر اليوم الثلاثاء إلى مقتل 6 فلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني.

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وفي بيان لها، دانت وزارة الخارجية الأردنية "العدوان على مدينتي نابلس ورام الله فجر اليوم الثلاثاء، مستنكرة بشدة حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف التي سيدفع الجميع ثمنها".

وشددت على "أهمية تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل"، مطالبة اسرائيل بوقف "كل عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين".

وأكدت أن "الإجراءات الإسرائيلية تدفع باتجاه تصعيد خطير تتحمل إسرائيل مسؤوليته، ويهدد الأمن والاستقرار، ويقتل ما تبقى من أمل بفرص تحقيق السلام العادل وبجدوى العملية السلمية".

هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين بجروح في نابلس ليل الاثنين الثلاثاء في عملية عسكرية قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت مقرا لمجموعة مسلحة و"مشغل أسلحة".

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق مقتل مواطن آخر برصاصة في صدره في قرية النبي صالح شمال رام الله.

المصدر: "فرانس برس"