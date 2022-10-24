السفير الروسي في بيروت: مستعدون للمساعدة في إعادة النازحين السوريين لبلادهم

أعلن السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وفي تصريح بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، قال روداكوف إن بلاده على استعداد لتقديم الدعم اللازم لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، مؤكدا ترحيب موسكو باتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية الذي تم التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي.

السفير الروسي ألكسندر روداكوف أكد من قصر بعبدا استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وترحيب موسكو بترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية pic.twitter.com/cnnTvusGkw — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 24, 2022

وكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أعلن، أن 6 آلاف نازح سوري سيعودون إلى بلادهم يوم الأربعاء 26 أكتوبر الحالي.

بدوره، شدد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على "أننا نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائما هو الحال بين البلدين".

المصدر: RT