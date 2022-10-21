لبنان يعلن عودة 6 آلاف نازح سوري إلى بلدهم الأسبوع المقبل

أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، اليوم الخميس، أن 6 آلاف نازح سوري سيعودون إلى بلادهم الأربعاء المقبل

وقال شرف الدين​، في تصريح: "يوم الأربعاء المقبل ستتوجه ثلاثة قوافل من لبنان الى سوريا، وعدد النازحين العائدين سيكون 6000 شخص، وسيوزع على دفعتين".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن في 12 أكتوبر الحالي، أنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات إلى بلدهم".

بدوره، شدد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على "أننا نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائما هو الحال بين البلدين".

المصدر: RT