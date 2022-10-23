السيسي: اللي قاعد وتحمل مسؤولية الدولة لازم ينتبه لكل خطوة قبل ما يخطوها

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "اللي قاعد وتحمل مسؤولية الدولة والحفاظ عليها وعلى تقدمها ومستقبلها، لازم ينتبه لكل خطوة قبل ما يخطوها".

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في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي أوضح السيسي أن "مجابهة التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة، بدلا من التحرك في مسارات الحلول الحاسمة والتي تتسم بالخطورة".

وأضاف: "أنا بدرس البيئة المصاحبة وبشوف الدولة عندي..حجم الصلابة بتاعتها كرأى عام، يمكني من تمرير المسار اللي عايز فيه ولا لأ؟..وأنا هفكركم إن في 2015 شلنا دعم جزئي عن الوقود، الناس كلها ساعتها قالت هو الرئيس السيسي بيغامر بشعبيته، وأنا كان تقديري في الوقت ده، لابد من استثمار أكبر حجم في الإصلاح والبناء، لأن الفرصة مش هتتعوض تاني، وقد لا يتواجد مسؤول آخر في المكان ده بعد كده يقدر يبقى عنده هذا الحجم من الأرصدة اللي ممكن الناس تقبل منه".

وأكمل: "لو لم يكن متخذ القرار منتبه لكل الأمور ويستفيد من الفرصة لخدمة بلده ولشعبه وتقدمه واستقراره، تكون قد فاتته الفرصة".

كما تطرق الرئيس المصري في كلمته إلى المسارات الاقتصادية للدول، قائلا: "أي مسار اقتصادي وأي حلول بتطرح لازم متخذ القرار والمسؤولين يشوفوا البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية.. تقدر تساعده على أنه يمرر هذا المسار وللا؟".

واستطرد السيسي: "ممكن كلنا نقول عن حلول ورجال الاقتصاد يحطوا خرائط قوية ومهمة جدا..طب هو اللي بيخلي الناس ما تعملش، إذا كانت الأمور واضحة بالطريقة دي..أي حد عاوز يعمل القرارات دي..هي مش شجاعة قرار بقدر تكلفة القرار ده..التكلفة أكبر من العائد.. بيقول بلاش نعمل الإجراء ده".

وأردف: "وده السبب في تقدير المسؤولية.. يا تري المجتمع والرأي العام والمفكرون والمثقفون هيقبلوا ده؟ والبيئة الدينية والإعلامية كمان؟ تجربة الإصلاح فى 77 كاشفة..دي كانت قروش بسيطة..التمن كان أكبر من العائد كبداية طريق إصلاح..مهم واحنا بنتكلم في المسار الاقتصادي..لازم تحكمه عوامل اتخاذ القرار..دي فلسفة الحكم والمسؤولية.. واحنا قاعدين في مكاني وبتكلم..كلامي لا يأخذ ولا يرد غير موقع المسؤولية".

كما أعرب عبد الفتاح السيسي عن سعادته بحضور المؤتمر الاقتصادي، قائلا: "سعيد إن احنا موجودين مع بعض في اليوم الجميل ده".

وقال السيسي: "كل المقترحات اللى ممكن تطرح، وهيبقى نقاش موضوعي وعلمي جدا، والمفيد منه هنعمله ونتحرك عليه..أطلقنا حوار وطني من رمضان اللى فات، وقلنا نتكلم مع بعض ونسمع بعض أكتر، وأنا كمان عاوز أتكلم معاكم كتير، وبفكر فيه كإنسان مش رئيس في ظل تجربة حياتي وعمري اللي فات كله، كان ليا قراءة معينة في اللي مصر بتقابله".

وعن دور حقل ظهر في دعم الدولة المصرية، أوضح الرئيس السيسي قائلا: "ترسيم الحدود في البحر المتوسط مع قبرص واليونان، وفي البحر الأحمر في السعودية، كان له دور كبير في عمل الحقل..لولا ترسيم الحدود مكنشي فيه شركات تعمل تنقيب..ترسيم الحدود ده أول حاجة".

المصدر: "اليوم السابع"