مصر.. السيسي يوجه بالتوسع في إنشاء مصانع للأسمدة الآزوتية (فيديو)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء مصانع للأسمدة الآزوتية، التي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وأكد السيسي أن ذلك يساعد على تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لتحسين جودة المنتجات بالتوازي مع زيادة رقعة الأراضي الزراعية المستصلحة في مصر.

وجاء ذلك خلال اجتماعه مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات.

وتناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لتطوير المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب في مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، فضلا عن مستجدات تعزيز المنظومة المحلية لإنتاج الأسمدة الأزوتية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس اطلع على جهود تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي.

وذكر أن السيسي وجه بأن تكون الرؤية المستقبلية للمركز العلمي البيطري هي تقديم كافة الخدمات الفنية والمعملية في نطاق محافظات الدلتا، فضلا عن العمل كمركز بحثي تطبيقي للأبحاث العلمية، لاسيما المتعلقة بتحسين السلالات وتعظيم إنتاجية اللحوم والألبان، إلى جانب تأهيل حديثي التخرج من الكليات المناظرة للتخصصات المختلفة لسوق العمل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية