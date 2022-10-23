العراق..حكم بإعدام متهم بتفجير سيارة مفخخة

أصدرت محكمة جنايات الأنبار في العراق، حكما بالإعدام بحق متهم بجريمة تفجير سيارة مفخخة في مدينة عامرية الفلوجة.

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وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة جنايات الانبار أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم اعترف بقيامه بتفجير سيارة مفخخة في مدينة عامرية الفلوجة واستهداف حفل زفاف ذهب ضحيته عدد من الشهداء واصابة عدد من الجرحى".

وأضاف أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 بدلالة المادة الثانية/ 3 و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

المصدر: RT