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البرلمان الألماني يصوت على تمديد مهام عمل قوات بلاده في العراق

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البرلمان الألماني يصوت على تمديد مهام عمل قوات بلاده في العراق
Gettyimages.ru
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وافق البرلمان الألماني، يوم الجمعة، على تمديد مهام عمل قوات بلاده في العراق ضمن ما يسمى التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وصوت البرلمان في جلسة عقدها اليوم على تمديد مهام عمل القوات الألمانية ضمن تقديم الدعم والمشورة العسكرية للقوات العراقية لعام آخر.

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وأكدت وزارة الدفاع الألمانية أن قواتها ستبقى لعام آخر في العراق.

ويتواجد نحو 500 عنصر من القوات الألمانية في إقليم كردستان وباقي أجزاء العراق.

المصدر: أ ف ب

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