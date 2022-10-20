 
مباشر

لبنان.. ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون مخبأة داخل محدلة في مرفأ بيروت وتوقيف المتورط الرئيسي (صور)

أخبار العالم العربي

لبنان.. ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون مخبأة داخل محدلة في مرفأ بيروت وتوقيف المتورط الرئيسي (صور)
Gettyimages.ru
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u0rj

تمكنت السلطات اللبنانية يوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون في مرفأ بيروت وتوقيف المتورط.

وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر": "إنجاز جديد للأجهزة الأمنية في إطار مكافحة تهريب المخدرات".

وأضاف مولوي أن شعبة مكافحة المخدرات في إدارة الجمارك تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في مرفأ بيروت مخبأة داخل محدلة كانت متوجهة إلى السودان كوجهة أولى.

وأفاد بأن محتوى الشحنة المذكورة عثر بداخلها على 165 كيلوغراما من الكبتاغون أي ما يعادل مليون حبة.

وأكد أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت المتورط الرئيسي "خ. س." وهو سوري الجنسية استخدم هوية مزورة لبنانية في إتمام معاملات الشحنة.

وأوضح الوزير أن المتابعة مستمرة لكشف تفاصيل العملية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا