لبنان.. ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون مخبأة داخل محدلة في مرفأ بيروت وتوقيف المتورط الرئيسي (صور)

تمكنت السلطات اللبنانية يوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون في مرفأ بيروت وتوقيف المتورط.

وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر": "إنجاز جديد للأجهزة الأمنية في إطار مكافحة تهريب المخدرات".

وأضاف مولوي أن شعبة مكافحة المخدرات في إدارة الجمارك تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في مرفأ بيروت مخبأة داخل محدلة كانت متوجهة إلى السودان كوجهة أولى.

وأفاد بأن محتوى الشحنة المذكورة عثر بداخلها على 165 كيلوغراما من الكبتاغون أي ما يعادل مليون حبة.

وأكد أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت المتورط الرئيسي "خ. س." وهو سوري الجنسية استخدم هوية مزورة لبنانية في إتمام معاملات الشحنة.

وأوضح الوزير أن المتابعة مستمرة لكشف تفاصيل العملية.

وعلى الأثر، اوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المتورط الرئيسي "خ.س" وهو سوري الجنسية استخدم هوية مزورة لبنانية في اتمام معاملات الشحنة

وبعد تفتيش محتوى الشحنة المذكورة عثر بداخلها على ١٦٥ كيلوغراما من الكبتاغون اي ما يعادل المليون حبة

المتابعة مستمرة لكشف تفاصيل العملية pic.twitter.com/oBHybseUND — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) October 20, 2022

المصدر: RT