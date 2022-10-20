الخارجية الإماراتية تستدعي السفير الهولندي للاحتجاج على تدخل سفير بلاده في شؤون الأردن الداخلية

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية سفير هولندا لدى الإمارات وأبلغته احتجاج أبو ظبي واستنكارها الشديدين لتدخل سفير بلاده لدى المملكة الأردنية في الشؤون الداخلية للأردن.

وأكدت الوزارة في بيان لها تضامن الإمارات مع المملكة الأردنية واحتجاجها الشديد على التصريحات غير المسؤولة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية، التي أدلى بها السفير الهولندي يوم 19 أكتوبر 2022.

وشددت الوزارة على أن التصريحات تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية.

دولة الإمارات تستدعي السفير الهولندي للاحتجاج على تدخل سفير بلاده في الشؤون الداخلية للأردن الشقيقhttps://t.co/dlpzr4J0U0 — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) October 20, 2022

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رفضها تصريح السفير الهولندي في عمان بعد استقبال وزير الدولة لشؤون الإعلام له في لقاء مجاملة.

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وأبلغ مدير الدائرة الأوروبية السفير الهولندي استغراب الوزارة تدخل السفير في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي ويتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة، وأنه من غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة.

وأكد مدير الدائرة الأوروبية للسفير الهولندي، أن الأردن منفتح دائما على الحوار الصريح الذي يقارب كل القضايا مع كل الدول الشريكة والصديقة عبر القنوات الدبلوماسية والاتصالات المباشرة ووفق الأعراف الدبلوماسية لكنه لا يقبل التدخل في شؤونه الداخلية.

وشدد على أن الأردن وهولندا تربطهما علاقات صداقة وشراكة قوية وتاريخية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون والحوار المباشر، مؤكدا الحرص على تطوير هذه العلاقة في مختلف المجالات.

Pleasure meeting HE Min of Media AlShubol. An opp. to discuss issues of common concern, incl the media scene in Jordan. Stressed our strong bilateral relationship, & I shared our concerns on Jordan’s declining international ranking on freedom of speech. 🇳🇱ready for cooperation. pic.twitter.com/FOM61zDG7R — Harry Verweij NLAmbJordan (@HarryVerweij) October 18, 2022

المصدر: وكالات