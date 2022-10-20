وزارة الخارجية الأردنية ترفض تجاوزات السفير الهولندي

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رفضها تدخل السفير الهولندي لتمرير معاملة حكومية لفتح قناة إذاعية، وانتقاده حرية التعبير في الأردن.

وجاء في البيان "تؤكد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفضها التصريح الذي صدر عن السفير الهولندي في عمّان بعد استقبال وزير الدولة لشؤون الإعلام له في لقاء مجاملة، واستغرابها تدخله في معاملة يتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة، ومن غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية كهذه".

وكان السفير الهولندي في عمان قد كتب تغريدة في حسابه على "تويتر" عقب لقائه بوزير الإعلام: "من دواعي سروري أن ألتقي بمعالي وزير الاعلام السيد الشبول. لقد كانت فرصة لمناقشة قضايا تحظى باهتمام مشترك، بما في ذلك المشهد الاعلامي في الاردن، وقد عبرت له عن القلق بسبب تراجع الاردن من حيث حرية التعبير، بحسب التصنيف العالمي".

المصدر: RT