العراق.. الإطار التنسيقي يعلن مخرجات اجتماعه حول تشكيل الحكومة

عقد الإطار التنسيقي في العراق يوم الخميس، اجتماعه الاعتيادي لبحث تشكيل الحكومة وتذليل العقبات أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

وجرى خلال الاجتماع تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات.

وفوض الإطار التنسيقي السوداني بالاختيار بين المرشحين أو اقتراح مرشحين جدد.

من جهة أخرى تم تفويض رئيس الوزراء المكلف بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل المكون، واستثناء وزارات الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري.

المصدر: RT