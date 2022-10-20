بلينكن ينتقد السعودية ثم يستدرك: "لكن تربطنا بها مصالح متعددة"

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ​أنتوني بلينكن​، أن الخطوة التي أقدمت عليها السعودية ومنظمة ​"أوبك+" بشأن خفض إنتاج النفط، "مؤسفة للغاية" وناجمة عن "سوء تقدير عميق".

إقرأ المزيد

وأضاف بلينكن في حديث لقناة "ABC" الأمريكية، أنه "بقدر ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وتصدير النفط الروسي، فإنه يساعد في زيادة عائدات (الرئيس الروسي ​فلاديمير) بوتين​".

وشدد بلينكن على أن "توقيت خفض إنتاج النفط خاطئ للغاية، بينما نسعى لاستعادة النمو الاقتصادي".

وأقر بلينكن ردا على سؤال بأن "تصرف السعودية في هذه الحالة لا يتماشى مع تصرفات حليف"، مستدركا "لكن تربطنا بها مصالح متعددة".

وفي وقت سابق صرح بلينكن بأن صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن أن واشنطن تدرس العواقب المترتبة على قرار السعودية "أوبك+" خفض الإنتاج النفطي، بينما أعرب البيت الأبيض عن اعتقاده بضرورة "إعادة تقييم" العلاقات مع السعودية.

المصدر: ABC