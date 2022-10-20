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منظمة العفو الدولية تهاجم مصر بسبب سجن جديد

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منظمة العفو الدولية تهاجم مصر بسبب سجن جديد
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هاجمت منظمة العفو الدولية، مصر بسبب تدشينها سجنا جديدا عقب إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان العام الماضي، مشيرة إلى أنه "يواصل فرض ظروف قاسية وغير إنسانية".

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وتابعت المنظمة: "على الرغم من الضجة الإعلامية التي أحاطت بافتتاح مجمع سجون "بدر" العام الماضي، اعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن "السجناء يواجهون نفس الانتهاكات التي كانت سائدة في المؤسسات (العقابية) القديمة" مثل مجمع سجون طرة الشهير".

وأضافت المنظمة الحقوقية أن الانتهاكات التي سجلتها، استنادا الى أهالي السجناء والمحامين، تتضمن عدم قدرة المحتجزين على الحصول على الغذاء أو الملابس الكافية أو الكتب أو الرعاية الطبية.

وبحسب المنظمة، حدثت حالة وفاة واحدة على الأقل في مجمع سجون بدر منذ بدأ نقل السجناء إليه في منتصف العام الحالي.

وافتتح سجن بدر على بعد 70 كيلومتر شرق القاهرة، في أكتوبر 2021، ونقل الكثير من السجناء السياسيين إليه وكذلك إلى سجن وادي النطرون (100 كيلومتر تقريبا شمال العاصمة المصرية).

المصدر: منظمة العفو الدولية

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