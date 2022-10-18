تقرير: المغرب يعتزم إنشاء مصنعين للطائرات المسيرة العسكرية التي تصنعها إسرائيل

أفادت تقارير إخبارية بأن المغرب يعتزم إنشاء مصنعين لصناعة الطائرات المسيرة بـ"الكاميكازي" العسكرية (التي تصنعها إسرائيل) لتصبح بذلك أول دولة إفريقية تقوم بالاستثمار في هذا المجال.

إقرأ المزيد

ونقلت قناة "I24" عن تقارير إخبارية أن "إنشاء المصنعين في المغرب، يجعله أول بلد في القارة الإفريقية يصنع هذا النوع من الطائرات المسيرة العسكرية المتطورة، بالرغم من أن مصر سبق أن حصلت على حقوق لصناعة "درونات" صينية الأصل، إلا أنها لا تصل إلى تطور وقدرات الكاميكازي".

وأوضحت التقارير أن "الطائرات المسيرة التي يعتزم المغرب تصنيعها، سيتم التركيز فيها على خاصيتي الهجوم، والمراقبة لجمع المعطيات عن بعد".

المصدر: "I24"