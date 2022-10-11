دولة عربية تحتفي بدخولها "نادي مصنعي الدرونات العسكرية"

اهتمت وسائل إعلام مغربية بـ"دخول المغرب إلى نادي مصنعي المسيرات العسكرية" وذلك على خلفية عقدها صفقة مع إسرائيل تتولى بموجبها تصنيع قسم من المسيرات الإسرائيلية.

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يأتي ذلك في ضوء ما أعلنت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن صفقة إسرائيلية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار مع ثلاث دول عربية، من ضمنها المغرب.

وأبرزت صحف مغربية ما ذكرته "وول ستريت جورنال" من "أن شركات الدفاع الإسرائيلية أبرمت صفقة مع المغرب لبناء مصنعين لطائرات بدون طيار".

كما أفيد في هذا السياق بأن هذا الاتفاق سيسمح "للمغرب بتصنيع طائرات درون لجمع المعلومات الاستخباراتية بتكلفة منخفضة نسبيا". كما أشير إلى أن الطائرات الحربية المسيرة التي سيتم تصنيعها في المغرب ستكون مخصصة لمهمتين هما الهجوم والاستطلاع وجمع المعلومات عن بعد.

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وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أن الصناعة العسكرية الإسرائيلية، عقدت صفقات متعددة بعد اتفاقيات إبراهيم مع دول عربية قبل عامين، تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شركات الأسلحة الإسرائيلية أبرمت صفقات قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار مع الإمارات والبحرين والمغرب، مشيرة إلى أن السوق المتنامي الجديد ساعد في دفع مبيعات إسرائيل العسكرية العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 11.3 مليار دولار العام الماضي.

المصدر: هسبريس + وول ستريت جورنال