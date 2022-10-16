 
مباشر

مسيّرة إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية

أخبار العالم العربي

مسيّرة إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية
Globallookpress
طائرة إسرائيلية مسيرة تخرق الأجواء اللبنانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzsc

قال الجيش اللبناني في بيان مساء يوم الأحد إن طائرة إسرائيلية مسيرة خرقت الأجواء اللبنانية.

وذكر الجيش في بيان أن طائرة مسيّرة عن بعد تابعة للجيش الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية، مقابل بلدة الوزاني لمسافة حوالي 700 متر ولمدة 15 دقيقة.

وأضاف في البيان: "أن المسيرة غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة".

وأكد الجيش أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

المصدر: الجيش اللبناني

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أوكرانيا وتفجيرات جسر القرم و"السيل الشمالي".. أبرز ما جاء في كلمة بوتين بعد 3 قمم في أستانا