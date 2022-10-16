مسيّرة إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية
Globallookpress
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قال الجيش اللبناني في بيان مساء يوم الأحد إن طائرة إسرائيلية مسيرة خرقت الأجواء اللبنانية.
وذكر الجيش في بيان أن طائرة مسيّرة عن بعد تابعة للجيش الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية، مقابل بلدة الوزاني لمسافة حوالي 700 متر ولمدة 15 دقيقة.
وأضاف في البيان: "أن المسيرة غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة".
وأكد الجيش أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
المصدر: الجيش اللبناني