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أبو الغيط يبحث مع تبون أهم بنود جدول أعمال القمة العربية المقبلة

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أبو الغيط يبحث مع تبون أهم بنود جدول أعمال القمة العربية المقبلة
أبو الغيط
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غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القاهرة، اليوم الأحد، متوجها إلى الجزائر على رأس وفد من الأمانة العامة.

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وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الجزائر والأمانة العامة للجامعة تعملان معا بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة، من أجل إخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك.

وأوضح المتحدث أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة لقاء لأبو الغيط مع الرئيس الجزائري عبدالمحيد تبون، بهدف استعراض الوضع العربي العام قبيل القمة، وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها.

المصدر: RT

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