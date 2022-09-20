أبو الغيط يبحث مع غوتيريش الوضع الدولي وأزمات المنطقة والأزمة الأوكرانية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تقديره لدورالأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش خلال الأزمة الأوكرانية ونجاحه بالتوصل لاتفاق بخصوص الحبوب.

والتقى أبو الغيط في اطار مشاركته في الدورة (77) للجمعية العامة للامم المتحدة، بالسيد أنتونيو غوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وبحث معه عددا من الملفات المتعلقة بالأزمات الدولية، وكذلك تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط عبر لغوتيريش عن تقديره للدور المهم الذي قام به خلال الأزمة الأوكرانية، خاصة لجهة نجاحه في التوصل لاتفاق سمح بإخراج شحنات الحبوب الأوكرانية وتصديرها إلى الأسواق العالمية برغم ظروف الحرب، مشددا على أهمية استمرار السكرتير العام في جهوده من أجل تفادي مخاطر أزمة غذائية عالمية خطيرة خلال العام القادم.

وأضاف رشدي أن أبو الغيط استمع باهتمام للعرض الذي قدمه غوتيريش حول الأوضاع في منطقة الشرق الاوسط ودور الأمم المتحدة في الصومال واليمن وسوريا.

كما أثنى الأمين العام للجامعة العربية على التزام غوتيريش الراسخ بالقضية الفلسطينية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما يشعر به الفلسطينيون من إحباط كبير حيال انسداد الأفق السياسي.

واتفق الطرفان على ما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة. كما عبرا عن التزامهما بالتنسيق المستمر والعمل سويا من اجل محاولة ايجاد حلول سياسية للأزمات التي لا تزال تواجه بعض دول المنطقة.

المصدر: RT