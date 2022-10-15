ضاحي خلفان: إذا خيروها..الإمارات ستقف مع السعودية وليس مع الولايات المتحدة دون شك

عبر سلسلة تغريدات، تحدث ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، عن موقف الإمارات من السعودية بعد هجوم الرئيس الأمريكي جو بايدن على قرار "أوبك +" بخفض الإنتاج النفطي.

وقال ضاحي خلفان في "تويتر": "أحدهم خاطبني عبر تويتر مدعيا أن الإمارات قالت لكيري أن المملكة (السعودية) ضغطت عليها لتقف معها في منظمة "أوبك +" في تخفيض الإنتاج...الظاهر (أنه) أحد الذين لا تعجبهم الإمارات..قلت في نفسي أن مثل هذا الجاهل لا يدرك أن الإمارات اذا خيرت أن تقف مع السعودية أو أمريكا..فستختار الوقوف مع السعودية دون شك".

وأضاف خلفان: "الإمارات لا تخفي موقفها مع المملكة..موقفها معلن والجميع يعرفه..الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي..لكن بعض السلوح لا يفهمون ذلك".

احدهم خاطبني عبر تويتر مدعيا أن الإمارات قالت لكيري أن المملكة ضغطت عليها لتقف معها في منظمة أوبك + في تخفيض الإنتاج....الظاهر أحد الذين لا تعجبهم الإمارات..قلت في نفسي أن مثل هذا الجاهل لا يدرك أن الإمارات اذا خيرت أن تقف مع السعودية أو أمريكا..فستختار الوقوف مع السعودية دون شك. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 15, 2022

الإمارات لا تخفي موقفها مع المملكة..موقفها معلن والجميع يعرفه

الإماراتي سعودي والسعودي اماراتي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 15, 2022

لكن بعض السلوح لا يفهمون ذلك. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 15, 2022

المصدر: RT