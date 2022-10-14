شتية: اسرائيل قتلت 170 فلسطينيا منذ بداية العام ويجب محاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن أكثر من 170 فلسطينيا كانوا ضحايا الحرب التي تشنها إسرائيل منذ بداية العام.

وخلال لقائه في رام الله، مع ممثلي مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) في فلسطين، بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والنرويج، قال اشتية إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 5200 من الفلسطينيين، وأن جيشها اقتحم آلاف البيوت وروّع الأطفال.

وأضاف أن "الشرعية الدولية لا يمكن تجزئتها، ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها المتواصلة ضد أبناء شعبنا، ووضع حد لانتهاكاتها للقانون والقرارات الأممية".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن اشتية أن "كل مستوطنة في الأراضي الفلسطينية هي مشروع ضم، وإرهاب المستوطنين المحميين من جيش الاحتلال ليس منفصلا عن التصعيد الإسرائيلي بل منسجم معه، وهو يطال البشر والشجر والممتلكات".

وشدد على أن "فلسطين تطالب باحترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وترفض ازدواجية المعايير"، كما طالب بضرورة اعتراف دولي بدولة فلسطين "من أجل حماية حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي يواجه من قبل إسرائيل".

وذكرت "وفا" أن ممثلي الدول السبع، نقلوا رسالة شفوية حول قرار الأمم المتحدة بخصوص الأزمة في أوكرانيا، كما بحث الاجتماع "التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس وعنف المستوطنين المتزايد".

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)