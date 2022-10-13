السوداني يعد بحكومة عراقية "قوية وقادرة" في أقرب وقت

وعد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بتقديم التشكيلة الوزارية "في أقرب وقت"، وأن تكون "قوية وقادرة".

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وعبر حسابه في "تويتر"، قال السوداني: "أعد العراقيين أن أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأن تكون حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة".

وشكر السوداني "ممثلي الشعب" الذين منحوه ثقتهم عبر تكليفه بتشكيل الحكومة.

شكراً لله وشكراً لممثلي الشعب الذين منحوني ثقتهم بتكليفي لتشكيل الحكومة.

أَعِدُ العراقيين أنْ أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأنْ تكون حكومةً قويةً وقادرةً على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقاتٍ دوليةٍ متوازنة. — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) October 13, 2022

وكان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد كلّف الوزير السابق محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد نحو عام من الشلل السياسي.

المصدر: RT