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السوداني يعد بحكومة عراقية "قوية وقادرة" في أقرب وقت

أخبار العالم العربي

السوداني يعد بحكومة عراقية
"تويتر"
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
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وعد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بتقديم التشكيلة الوزارية "في أقرب وقت"، وأن تكون "قوية وقادرة".

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وعبر حسابه في "تويتر"، قال السوداني: "أعد العراقيين أن أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأن تكون حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة".

وشكر السوداني "ممثلي الشعب" الذين منحوه ثقتهم عبر تكليفه بتشكيل الحكومة.

وكان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد كلّف الوزير السابق محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد نحو عام من الشلل السياسي.

 

المصدر: RT

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