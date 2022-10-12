سوريا.. اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي

أفادت مراسلة RT بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في ريف حلب الشمالي بين فصائل مسلحة موالية لتركيا، مما أدى إلى مقتل وإصابة وأسر عشرات المسلحين.

وبدأت المواجهات بعد اعتقال الفيلق الثالث المنضوي تحت لواء فصيل "الجبهة الشامية" لاثنين من قيادات فصيل "فرقة الحمزة" لثبوت تورطهن باغتيال ناشط إعلامي، حيث داهمت "الشامية" مقرات "الحمزة" بمدينة الباب شمال حلب فردوا عليهم بهجوم عكسي.

وعلى الأثر بدأت المؤازرات تصل لكل فصيل من قبل فصائل أخرى، فقد استدعت "الجبهة الشامية" "حركة التحرير والبناء"، أما "فرقة الحمزة" طلبت مؤازرة من "حركة أحرار الشام" و"جبهة النصرة" التي أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة لمدينة الباب لكن أثناء مرورها بمدينة عفرين، استهدفتها الجبهة الشامية، وانتقلت المعارك إلى عفرين.

وقد أدت الاشتباكات إلى مقتل وإصابة وأسر عشرات المسلحين من كل الأطراف، بينما سجلت حالتا وفاة و7 إصابات بين المدنيين وأضرار كبيرة بالمنازل والممتلكات. كما سيطرت "جبهة النصرة" حاليا على خمس قرى بعفرين، فيما سيطرت "الجبهة الشامية" على أربع قرى بريف الباب وطردت جماعة "الحمزة" منها.

المصدر: RT