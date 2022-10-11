العراق.. جهاز المخابرات ينجح بإعادة مختطفة إيزيدية من الحسكة السورية (صور)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق يوم الثلاثاء، إعادة إحدى الفتيات الإيزيديات المختطفات عام 2014 من أطراف مدينة الحسكة السورية.

وذكرت الخلية في بيان أن الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا بملف الإيزيديات المختطفات لدى عصابات "داعش" الإرهابية.

وأضافت خلية الإعلام الأمني أن جهاز المخابرات الوطني نفذ عملية نوعية من خلال فريق عمل مختص، وبمساندة قيادة العمليات المشتركة، تمكن خلالها من تحديد مكان تواجد إحدى الفتيات الإيزيديات المختطفات في العام 2014 بأطراف مدينة الحسكة السورية.

وتابعت قائلة: "شرع الجهاز المهني بوضع خطة خاصة لسحبها بشكل هادئ من الأسرة التي تتواجد لديهم، وعملت على نقلها على مراحل قرب الحدود العراقية، حيث تم نقلها إلى داخل البلاد، وتسليمها إلى ذويها في قضاء سنجار".

ولفت إلى أن جهاز المخابرات تمكن خلال العام الحالي 2022 من استعادة 5 أشخاص مختطفين كانوا في الأراضي السورية، وتأمين تسليمهم إلى ذويهم.

المصدر: RT