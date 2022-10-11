تكبيل وضرب.. الداخلية المصرية تكشف تفاصيل مداهمة مصحة غير مرخصة لعلاج المدمنين (صور)

نشرت الداخلية المصرية تفاصيل مداهمة مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، حيث تم اكتشاف عدد من المدمنين المحتجزين تم تعذيبهم وإجبارهم على تناول أدوية مهدئة.

وقالت الداخلية في بيان: "أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، واحتجازه عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى".

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم استهداف المركز المشار إليه، وضبط القائمين على إدارته وعددهم 3، مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة – الجيزة.

وأفادت بأنه تبين وجود 85 شخصا داخل المركز من متعاطي المواد المخدرة.

وقالت في البيان: "بسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرها، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدي عليهم بالضرب".

هذا، وذكرت أن تفتيش المكان أسفر عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية مجهولة المصدر ومدرجة ضمن جدول المخدرات وممنوع تداولها بدون استشارة طبية، بالإضافة إلى 5 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين، و2 دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء، آخرين للمداخيل المالية، ومجموعة من الحبال تستخدم في تكبيل النزلاء".

كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت في إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية وعدم وجود تجهيزات طبية، بالإضافة إلى عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية بدون استشارة طبية، مؤكدين أن الحبال والعصى تُستخدم في تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

هذا، وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

#وزارة_الداخلية ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزةhttps://t.co/UxGoCzkGzMpic.twitter.com/KIHu5GmlW0 — وزارة الداخلية (@moiegy) October 10, 2022

المصدر: RT