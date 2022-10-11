مصر.. قرار من السيسي بالإفراج عن أكبر دفعة من السجناء

قررت لجنة العفو الرئاسي في مصر الإفراج عن دفعة جديدة تضم 70 من السجناء المحبوسين احتياطيا، خلال الساعات المقبلة، حيث ستكون الدفعة الأكبر منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

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وأوضحت مصادر أن لجنة العفو الرئاسي ستعلن خلال الساعات المقبلة عن أسماء المفرج عنهم.

وقبل أيام، أعلنت لجنة العفو الرئاسي إخلاء سبيل 50 شخصا في قائمة واحدة والتي تضمنت كلا من عمرو خليل (التراس) - وسعيد شحاتة - ومحمد عبده علام - وإيهاب البشبيشي - يحيى حلوة.

وبينت لجنة العفو أنها تنسق بالتعاون مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية.

فيما قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه يتم العمل بوتيرة سريعة وهناك قوائم كثيرة للإفراج عن المحبوسين احتياطيا، مضيفا أنه تم استقبال العديد من الطلبات وفقا للشروط التي تم الإعلان عنها.

وأكد أنه "يجب توجيه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي مع الإفراج عن كل قائمة جديدة، لأنه يقدم الدعم للجنة العفو الرئاسي"، موجها التحية للنائب العام ووزير الداخلية لتسهيل عمل اللجنة.

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه يتم البحث عن الشباب الذين لم يتورطوا في العنف أو الانضمام للجماعات الإرهابية ليندمجوا في المجتمع مرة أخرى.

المصدر: القاهرة 24