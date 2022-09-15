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مصر.. السيسي يأمر بالإفراج عن عشرات النشطاء السياسيين بينهم محامي مشهور

أخبار العالم العربي

مصر.. السيسي يأمر بالإفراج عن عشرات النشطاء السياسيين بينهم محامي مشهور
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أعلن النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى عن إخلاء سبيل عدد 46 محبوسا احتياطيا من بينهم هيثم محمدين المحامي المشهور بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت لجنة العفو الرئاسى أعلنت الأسبوع الماضى خروج 33 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم، الأمر الذى لقى ترحيبا وإشادة واسعة من قبل الأحزاب السياسية الذين أكدوا أن تلك الخطوات تؤكد على الأجواء الإيجابية التى تقوم بها الدولة المصرية فى إطار الحوار الوطني.

المصدر: RT

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