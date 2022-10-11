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القاهرة تصدر بيانا بشأن إعلان أوكرانيا مقاطعة بطولة عالمية على الأراضي المصرية

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القاهرة تصدر بيانا بشأن إعلان أوكرانيا مقاطعة بطولة عالمية على الأراضي المصرية
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نفت مصر أن تكون أوفدت مراقبين للمشاركة في استفتاءات الانضمام إلى روسيا التي شهدتها 4 مناطق جنوب وشرق أوكرانيا، وذلك في تعليق على مقاطعة أوكرانيا لبطولة عالمية رياضية في مصر.

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وفي بيان نشرته عبر "فيسبوك"، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية: "ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول امتناع أوكرانيا عن المشاركة في بطولة العالم للإسكواش المرتقب تنظيمها في مصر في ديسمبر المقبل نتيجة مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات تم تنظيمها في أوكرانيا مؤخرا، نفى السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بشكل قاطع إيفاد الحكومة المصرية أية مراقبين لمتابعة هذه الاستفتاءات".

وكانت أوكرانيا أعلنت في وقت سابق رفضها المشاركة في بطولة العالم للإسكواش (سيدات) المرتقب تنظيمها في مصر ديسمبر المقبل، وأرجعت السبب إلى مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات الانضمام إلى روسيا في أوكرانيا.

وقال الاتحاد الأوكراني للإسكواش إن انسحابه من البطولة سببه "دعم مصر للاستفتاء الروسي في 4 مناطق جنوب وشرق أوكرانيا.

المصدر: RT

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