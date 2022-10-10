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عون: الوصول إلى اتفاق لترسيم الحدود يعني انطلاق عملية التنقيب

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عون: الوصول إلى اتفاق لترسيم الحدود يعني انطلاق عملية التنقيب
AP
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الوصول الى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية.

وأعرب عون عن أمله في "إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين شوطا متقدما، وتقلصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي". 

وشدد على أن "الوصول الى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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