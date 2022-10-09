الرئاسة اللبنانية: سنتسلم الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية خلال ساعات

أعلنت الرئاسة اللبنانية مساء يوم الأحد، أن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالا من آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان.

وأفاد مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية بأن هوكشتاين أطلع عون على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية.

وأكد الوسيط الأمريكي أن جولات النقاش ختمت وتم تحديد الملاحظات وأنه سيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة.

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى اتصالا من هوكشتاين اطلعه خلاله على النتائج الاخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية مؤكدا ان جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 9, 2022

وأوضح مكتب الرئاسة أن لبنان سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكشتاين بشكل دقيق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.

مكتب الاعلام: الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكشتاين بشكل دقيق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 9, 2022

وقالت إن هوكشتاين شكر الرئيس عون وفريق عمله على الإدارة الحكيمة لملف المفاوضات والطريقة التي تم فيها التعاطي مع النقاط التي كانت موضع بحث، ما سهّل استكمال التفاوض من خلال عمل مرهق في الأيام الماضية.

هذا، وذكرت الرئاسة أن عون اطلع من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على تفاصيل المناقشات مع الوسيط الأمريكي خلال الأيام الثلاثة الماضية.

الرئيس عون اطلع من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على تفاصيل المناقشات مع الوسيط الاميركي خلال الايام الثلاثة الماضية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 9, 2022

المصدر: RT