مصر.. التحقيق مع مالكة صفحة "أم شهد" بتهمة نشر فيديوهات مخلة

باشرت السلطات المصرية التحقيق مع صاحبة صفحة "أم شهد" على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة "نشر فيديوهات مخلة وبث فيديوهات تحمل إيحاءات تثير الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال".

وتقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لاتهام صاحبة قناة "أم شهد" عبر "فيسبوك" و"يوتيوب"، بنشر الفسق والفجور.

وقال في البلاغ "بعد ملاحظة جموع الشعب قرار النيابة العامة بإنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل، أضحى لديهم يقين بأن تلك الظاهرة التي أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدي القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه إتيان الفعل".

وتابع بالقول: "ولكن هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث فلقد قامت المشكو في حقها بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتادت على بث فيديوهات قصيرة على "فيسبوك" ويوتيوب وتقوم وفريق عملها المشتركين بالفيديوهات بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري