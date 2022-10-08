باشاغا: علاقاتي طيبة مع مراكز القوة في طرابلس ومصراتة وقوى خارجية منعتنا من دخول العاصمة

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، إن لديه علاقات طيبة مع مراكز القوة في طرابلس ومصراتة، وأن تحالفاته في الغرب الليبي لم تقلّ، بل زادت.

واتهم فتحي باشاغا قوى خارجية لم يسمها، بالوقوف سدا منيعا حال دون دخول حكومته إلى طرابلس لممارسة عملها.

وأكد باشاغا خلال مقابلة خاصة مع قناة "الوسط" الليبية (wtv) يوم السبت، أن حكومته جرى إنتاجها لتكون حكومة ليبيا وتمارس مهامها من طرابلس، معتبرا أن بدء الحكومة عملها في بنغازي وسرت لن يؤثر على عملها.

ومضى موضحا "صبرنا كثيرا لتوفر الظروف لممارسة الحكومة عملها في العاصمة وحرصنا على عدم إراقة دماء وحاولنا الدخول بطرق سلمية وجرى صدها من قبل مجموعات.. وتوصلنا إلى أن الوقت غير مناسب لممارسة عملنا من طرابلس".

وأوضح أنهم يتهدفون لتقديم الخدمات للمواطنين من أي مكان ولكل مكان، ووقف انهيار الدولة وإصلاح البنية التحتية.

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية