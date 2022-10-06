مصدر مطلع يكشف لـRT حيثيات زيارة أمير قطر للتشيك

أفاد مصدر مطلع لـRT بأن الزيارة التي قام بها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للتشيك الأربعاء، تمت حسب الجدول المتوافق عليه من الطرفين.

وأكد المصدر أن الزيارة الرسمية لأمير دولة قطر، والتي تعد الأولى من نوعها للتشيك، تخللها مباحثات بناءة بين الجانبين القطري والتشيكي حول عدد من الملفات ومنها الاقتصاد والاستثمار والطاقة، واتسمت بالايجابية، إذ عبر الطرفان عن تطلعهما أن تشكل مدخلاً لتعزيز العلاقات ومتابعة الموضوعات من خلال اللجنة المشتركة.

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وأوضح المصدر أن الأمير تميم حضر مأدبة عشاء أقامها المضيف على شرفه في نهاية زيارته وغادر التشيك في الموعد المقرر لذلك.

وأضاف المصدر: "أما بالنسبة للدعوة الموجهة من فخامة الرئيس التشيكي لحضرة صاحب السمو لحضور اللقاء مع القادة الأوروبيين يوم الخميس، والتي رحب بها سموه، فإنه توجب الاعتذار عنها نظرا لأنها أتت في موعد يتعارض مع التزامات مسبقة لسموّه".

وكانت بوابة "Deník N" نقلت عن مصادر دبلوماسية أن أمير قطر "طرح مطالب لا تستطيع الدبلوماسية التشيكية تلبيتها"، وغادر براغ الأربعاء قبل وقت قصير من الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي، فيما برنامج الزيارة تضمن فعاليات رسمية يومي 5 و6 أكتوبر.

المصدر: RT