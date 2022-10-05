البخيتي لـ"الميادين": نمتلك القدرة والجرأة على ضرب منشآت السعودية والإمارات النفطية ما لم يستجب لنا

أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أنها "تمتلك القدرة والجرأة على ضرب المنشآت النفطية السعودية والإماراتية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها".

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وفي حديث لقناة "الميادين"، قال عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي: "نمتلك القدرة والجرأة على ضرب المنشآت النفطية السعودية والإماراتية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبنا".

وأضاف البخيتي: "مطالب الشعب اليمني عادلة وفي حال لم يتم تلبيتها فإن ضرب العمق السعودي والإماراتي حق لنا".

المصدر: "الميادين"