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البخيتي لـ"الميادين": نمتلك القدرة والجرأة على ضرب منشآت السعودية والإمارات النفطية ما لم يستجب لنا

أخبار العالم العربي

البخيتي لـ
AP
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أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أنها "تمتلك القدرة والجرأة على ضرب المنشآت النفطية السعودية والإماراتية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها".

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وفي حديث لقناة "الميادين"، قال عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي: "نمتلك القدرة والجرأة على ضرب المنشآت النفطية السعودية والإماراتية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبنا".

وأضاف البخيتي: "مطالب الشعب اليمني عادلة وفي حال لم يتم تلبيتها فإن ضرب العمق السعودي والإماراتي حق لنا".

المصدر: "الميادين"

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