 
مباشر

مواقع التواصل تضج برد بن سلمان على صحفي بسبب علاقة روسيا والسعودية (فيديو)

أخبار العالم العربي

مواقع التواصل تضج برد بن سلمان على صحفي بسبب علاقة روسيا والسعودية (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/txb8

رفض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإجابة عن سؤال مراسل وكالة "رويترز"، خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع "أوبك +" في فيينا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من المؤتمر الصحفي لمجموعة "أوبك+" الأربعاء ورد فعل وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان على سؤال من مراسل رويترز.


وقاطع الوزير السعودي المراسل قبل أن يطرح سؤاله قائلا: "لا لا أليكس علي التحدث إليك.. لقد أخطأتم مرتين وستخطؤون للمرة الثالثة، رويترز لم تقم بعمل جيد، تحدثتم أن روسيا تقوم بهذا وذاك، وفي الحقيقة اليوم الذي نشرت فيه قصتكم لم يتحدث أي أحد من روسيا معي وأنا لم أتحدث مع أي أحد من روسيا.."

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان: "رويترز خرجت بقصة عن روسيا والسعودية وأنهما يتأمران حول سعر 100 دولار وهذا غير صحيح".

ولاقي رد الأمير السعودي صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي:

المصدر: "الإخبارية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا