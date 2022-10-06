مواقع التواصل تضج برد بن سلمان على صحفي بسبب علاقة روسيا والسعودية (فيديو)

رفض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإجابة عن سؤال مراسل وكالة "رويترز"، خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع "أوبك +" في فيينا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من المؤتمر الصحفي لمجموعة "أوبك+" الأربعاء ورد فعل وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان على سؤال من مراسل رويترز.



وقاطع الوزير السعودي المراسل قبل أن يطرح سؤاله قائلا: "لا لا أليكس علي التحدث إليك.. لقد أخطأتم مرتين وستخطؤون للمرة الثالثة، رويترز لم تقم بعمل جيد، تحدثتم أن روسيا تقوم بهذا وذاك، وفي الحقيقة اليوم الذي نشرت فيه قصتكم لم يتحدث أي أحد من روسيا معي وأنا لم أتحدث مع أي أحد من روسيا.."

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان: "رويترز خرجت بقصة عن روسيا والسعودية وأنهما يتأمران حول سعر 100 دولار وهذا غير صحيح".

ولاقي رد الأمير السعودي صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي:

مسح فيه الأرض قدام العالم كلها وخلاه عبرة لغيره ممن يعتمدون على مصادر مجهولة ووهمية

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الأمير عبدالعزيز بن سلمان يرفض الإجابة لوكالة "رويترز" بعد اتهامها #السعودية بأنها تواصلت مع #روسيا لتحديد سقف الأسعار.



ٰ pic.twitter.com/Lb1gvxnOXs — بسام بن سليمان العبيد (@BinSolaiman) October 5, 2022

#وزير_الطاقة_السعودي .. يلجم مراسل وكالة رويترز.. ويقدم له درسا في أخلاقيات المهنة.. ردا على قيام الوكالة باتهام #السعودية بتواصلها مع روسيا لتحديد سقف أسعار النفط..

رافضا توجيه الأسئلة له.. قائلا:

لن أستقبل أي سؤال منك لأنكم لم تحترموا حديثي السابق معكم.. وذهبتم لمصدر وهمي.. pic.twitter.com/OQRDjBnmzz — خالد بن سيف khalid.saif (@ksaif) October 5, 2022

لماذا رفض الأمير عبدالعزيز بن سلمان استقبال أسئلة من مراسل رويترز؟



حنكة، ومنطق، وقوة، ومبدأ، وشجاعة في تعرية أكبر وكالة أنباء في العالم.pic.twitter.com/L3AzBzHxCT — عبدالله البندر (@a_albander) October 6, 2022

فيديو | وزير الطاقة يرفض سؤال وكالة "رويترز" بسبب المعلومات الكاذبة التي نشروها #الإخباريةpic.twitter.com/QQI8Lqe3oS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2022

المصدر: "الإخبارية"