"الإخبارية": وزير الطاقة السعودي يرفض الإجابة عن سؤال "رويترز" بسبب نشرهم معلومات كاذبة (فيديو)

رفض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإجابة عن سؤال مراسل وكالة "رويترز"، خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع "أوبك +" في فيينا.



وبحسب الإعلام السعودي، فإن الأمير عبد العزيز بن سلمان رفض سؤال وكالة "رويترز" بسبب "المعلومات الكاذبة" التي نشروها، حيث قال وزير الطاقة في رده على المراسل: "لقد أخطأت من قبل مرتين، وسوف تسمعه للمرة الثالثة، للأسف رويترز لم تقم بعمل جيد".

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان: "رويترز خرجت بقصة عن روسيا والسعودية وأنهما يتأمران حول سعر 100 دولار وهذا غير صحيح".

فيديو | وزير الطاقة يرفض سؤال وكالة "رويترز" بسبب المعلومات الكاذبة التي نشروها #الإخباريةpic.twitter.com/QQI8Lqe3oS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2022

المصدر: "الإخبارية"