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"الإخبارية": وزير الطاقة السعودي يرفض الإجابة عن سؤال "رويترز" بسبب نشرهم معلومات كاذبة (فيديو)

أخبار العالم العربي

AFP
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رفض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإجابة عن سؤال مراسل وكالة "رويترز"، خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع "أوبك +" في فيينا.


وبحسب الإعلام السعودي، فإن الأمير عبد العزيز بن سلمان رفض سؤال وكالة "رويترز" بسبب "المعلومات الكاذبة" التي نشروها، حيث قال وزير الطاقة في رده على المراسل: "لقد أخطأت من قبل مرتين، وسوف تسمعه للمرة الثالثة، للأسف رويترز لم تقم بعمل جيد".

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان: "رويترز خرجت بقصة عن روسيا والسعودية وأنهما يتأمران حول سعر 100 دولار وهذا غير صحيح".

المصدر: "الإخبارية"

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