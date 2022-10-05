بوغدانوف يبحث الوضع في اليمن والخليج مع السفير الإماراتي

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير الإماراتي في موسكو محمد أحمد الجابر الوضع في اليمن ومنطقة الخليج.

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وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، أن بوغدانوف استقبل السفير الإماراتي "بناء على طلبه"، يوم الأربعاء.

وأضاف البيان أنه "جرت مناقشة مسائل التطوير التدريجي اللاحق للتعاون الروسي الإماراتي المتعدد الأوجه، إضافة إلى بعض القضايا الملحة لأجندات المنطقة، مع التركيز على الوضع في اليمن ومنطقة الخليج".

المصدر: RT