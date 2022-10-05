بوغدانوف يبحث مع سفير السعودية الوضع في اليمن وتعزيز العلاقات الروسية مع المملكة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع السفير السعودي لدى روسيا عبد الرحمن بن سليمان الأحمد، الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما الوضع في اليمن.

وقالت الخارجية في بيانها: "خلال المحادثة جرى تبادل وجهات النظر حول جوانب تطور الوضع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في اليمن. وفي الوقت نفسه تمت الإشارة إلى أهمية تنسيق خطوات موسكو والرياض. بهدف تسهيل التسوية المبكرة والشاملة للأزمة اليمنية".

وأضافت: "في هذا السياق، أعرب الجانب الروسي عن تقديره البالغ لجهود السعودية في تقديم مساعدات إنسانية كبيرة للشعب اليمني".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الطرفين تطرقا إلى بعض القضايا العملية لزيادة تعزيز العلاقات الروسية السعودية متعددة الأوجه.

المصدر: تاس